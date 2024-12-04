Какие способы оптимизации перестанут работать в 2025 году: ликбез!

Смотрите видео о том, какие методы налоговой оптимизации не будут работать в 2025 году, чтобы успеть перестроить свою работу.

С налоговой реформой, начавшейся в 2024 году, многие традиционные способы налоговой экономии канут в лету. Мы уже разбирали с вами все способы налоговой экономии. Теперь давайте изучим, что больше не будет работать.

На вебинаре подробно разобраны следующие вопросы:

Переезд в льготный регион.

Экономия на НДС при УСН.

Дробление бизнеса.

Простые шаги, которые позволят немного сэкономить на налогах.

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.