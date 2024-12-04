Какие способы оптимизации перестанут работать в 2025 году: ликбез!

С налоговой реформой, начавшейся в 2024 году, многие традиционные способы налоговой экономии канут в лету. Мы уже разбирали с вами все способы налоговой экономии. Теперь давайте изучим, что больше не будет работать.
На вебинаре подробно разобраны следующие вопросы:
Переезд в льготный регион.
Экономия на НДС при УСН.
Дробление бизнеса.
Простые шаги, которые позволят немного сэкономить на налогах.
Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
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