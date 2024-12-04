Бизнесу легкопрома стало проще подать заявку на включение в реестр МСП

На платформе Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) теперь можно подать заявку на включение в перечень хозяйственных обществ и партнерств, ведущих предпринимательскую деятельность в сфере легкой промышленности для дальнейшего включения в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заявки в ГИСП можно оформить в соответствии с постановлением Правительства от 22.11.2017 № 1412.

В реестр смогут войти хозяйственные общества или партнерства, ведущие деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) по классам:

«Производство текстильных изделий», «Производство одежды» или «Производство кожи и изделий из кожи» раздела C «Обрабатывающие производства».

При этом среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год должна составлять от 250 до 1 000 человек, а доля доходов от предпринимательской деятельности — не менее 70% от общей суммы доходов.



Как сообщает Минпромторг, ежегодно он получает около 100 заявлений от предприятий легкой промышленности. Переход на электронный формат позволит усовершенствовать и упростить работу с заявками.