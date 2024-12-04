Бесконтактная «Волна»: в России появится новая система оплаты

Национальная система платежных карт (НСПК) весной 2025 года направит банкам приглашение принять участие в тестировании технологичного решения «Волна», которое позволяет бесконтактно оплачивать покупки пользователям устройств на iOS и Android.

Российские банки смогут встроить систему «Волна» в свои мобильные приложения и участвовать в пилотном проекте по внедрению этого решения со второго квартала 2025 года.

«Уже сейчас можно подавать заявки на участие в пилоте <...>. А уже начиная со второго квартала 2025-го года начнется первая волна пилотирования технологии, вместе с банками-участниками», — сказал аналитик-разработчик платежных решений НСПК Никита Лукьянов.

Пользователь сможет проводить оплаты с помощью FaceID, TouchID или пароля. Также НСПК сейчас прорабатывает возможность оплаты «Волной» в офлайн-режиме.