В 2025 году будут глобальные изменения по кассам и их проверкам

Согласно докладу Минэкономразвития о госконтроле за 2023 год, проверки по кассам вошли в топ-3 проверок бизнеса.

В ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Анна Нестерова — руководитель направления ОФД и развития продуктов для массового рынка Платформы ОФД — рассказала про ошибки по чекам и кассам, как их контролировать и избежать проверок ФНС в 2025 году.

Она назвала основные индикаторы риска:

более 30% чеков/БСО коррекции в приходных фискальных данных (ФД) за 30 дней;

более 60 дней отсутствуют ФД в АИС Налог-3 ФНС при наличии зарегистрированной кассы;

более 30% чеков/БСО «Возврат прихода» в приходных ФД за 30 дней (исключения — ломбарды и пункты приема металлолома).

С 21.09.2024 расширены способы контроля ККТ:

Предписание — в случае обнаружения нарушений при наблюдении за соблюдением требований.

Срок профилактической проверки вырос до 10 дней (ранее был 1 день)

А с 1 марта 2025 года станет возможно снятие кассы в одностороннем порядке, если при проверке владелец кассы отказался предоставлять к ней доступ инспектору.

Также с 01.03.2025 вводится упрощенная схема регистрации через ОФД по отчету о пере/регистрации и формирование карточки будет занимать до 5 дней вместо 10.

С 01.09.2025 будут новые способы регистрации касс и получения чеков.

Кроме того, с 1 марта 2025 года начнется:

передача операционными и клиринговыми центрами НСПК сведений в ФНС о расчетах юрлиц и ИП по СБП ;

обмен данными между ФНС и Роспотребнадзором об адресе, месте установки ККТ и дате первого чека.

С 1 марта 2025 кассы станут обязательны на розничных рынках. С некоторыми оговорками для ЕСХН, ИП на ПСН и сельхозпотребкооперативов.

С 01.03.2025 в общепите чек должны выдать до оплаты.

Нестерова подчеркнула, что расхождение показателей отчетности с фискальными данными — повод для детальной проверки бизнеса.

Срок давности для нарушений в сфере применения ККТ — 1 год. Но период запроса ФД в рамках выездной налоговой проверки — 3 года.

Спикер подчеркнула, что даже некритические ошибки отмечаются в АИС Налог-3. А это может стать поводом для проверки пользователя ККТ и вывести на более серьезные нарушения.