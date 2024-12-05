В 2025 году будут глобальные изменения по кассам и их проверкам

В ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Анна Нестерова — руководитель направления ОФД и развития продуктов для массового рынка Платформы ОФД — рассказала про ошибки по чекам и кассам, как их контролировать и избежать проверок ФНС в 2025 году.
Она назвала основные индикаторы риска:
более 30%
чеков/БСО
коррекции в приходных фискальных данных (ФД) за 30 дней;
более 60 дней
отсутствуют ФД в АИС Налог-3 ФНС при наличии зарегистрированной кассы;
более 30% чеков/БСО «Возврат прихода» в приходных ФД за 30 дней (исключения — ломбарды и пункты приема металлолома).
С 21.09.2024 расширены способы контроля ККТ:
Предписание — в случае обнаружения нарушений при наблюдении за соблюдением требований.
Срок профилактической проверки вырос до 10 дней (ранее был 1 день)
А с 1 марта 2025 года станет возможно снятие кассы в одностороннем порядке, если при проверке владелец кассы отказался предоставлять к ней доступ инспектору.
Также с 01.03.2025 вводится упрощенная схема регистрации через ОФД по отчету о пере/регистрации и формирование карточки будет занимать до 5 дней вместо 10.
С 01.09.2025 будут новые способы регистрации касс и получения чеков.
Кроме того, с 1 марта 2025 года начнется:
передача операционными и клиринговыми центрами НСПК сведений в ФНС о расчетах юрлиц и ИП по СБП;
обмен данными между ФНС и Роспотребнадзором об адресе, месте установки ККТ и дате первого чека.
С 1 марта 2025 кассы станут обязательны на розничных рынках. С некоторыми оговорками для ЕСХН, ИП на ПСН и сельхозпотребкооперативов.
С 01.03.2025 в общепите чек должны выдать до оплаты.
Нестерова подчеркнула, что расхождение показателей отчетности с фискальными данными — повод для детальной проверки бизнеса.
Срок давности для нарушений в сфере применения ККТ — 1 год. Но период запроса ФД в рамках выездной налоговой проверки — 3 года.
Спикер подчеркнула, что даже некритические ошибки отмечаются в АИС Налог-3. А это может стать поводом для проверки пользователя ККТ и вывести на более серьезные нарушения.
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