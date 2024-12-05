Индекс потребительских цен – новый рекорд

За неделю с 26 ноября по 2 декабря 2024 года показатель вырос на 0,5%: падение рубля к иностранным валютам отразилось в динамике цен очередным рекордным ускорением.

По данным Росстата, за неделю с 26 ноября по 2 декабря индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,5%. Двумя неделями ранее рост составил 0,36% и 0,37% соответственно.

Итоговый рост ИПЦ в ноябре — 1,51%, за 12 месяцев — 9,0% год к году.

Продолжается рост цен широким фронтом на продовольственные и непродовольственные товары, а также на услуги.

Известно, что цифры Росстата будет учитывать ЦБ на заседании по ключевой ставке 20 декабря.