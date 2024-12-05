Индекс потребительских цен – новый рекорд

По данным Росстата, за неделю с 26 ноября по 2 декабря индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0,5%. Двумя неделями ранее рост составил 0,36% и 0,37% соответственно.
Итоговый рост ИПЦ в ноябре — 1,51%, за 12 месяцев — 9,0% год к году.
Продолжается рост цен широким фронтом на продовольственные и непродовольственные товары, а также на услуги.
Известно, что цифры Росстата будет учитывать ЦБ на заседании по ключевой ставке 20 декабря.
Комментарии1
уж не знаю какими там данными Росстат оперирует, но согласно
"Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (разработан Минэкономразвития России)
в 2025 году с учетом жестких денежно-кредитных условий 2024 года темпы инфляции ожидаются на уровне 4,5% г/г (на конец 2025 года). С 2026 года инфляция выйдет на целевой уровень 4,0 процента.
По этим параметрам и бюджет планируется!
Индекс потребительских цен на следующий год к уровню предыдущего: в 25 - 4,5%, в 26 - 4,0%, в 27 - 4,0%