Ozon Банк повысил ставки по ряду вкладов

По обновленным условиям, открыть вклад:
на три месяца — можно со ставкой 21,5% годовых (+1,5 п.п.);
на 6 месяцев — со ставкой 22% (повышение на 1 п.п.).
Ставка с капитализацией по двухлетнему вкладу составит 23% (+0,5 п.п.).
Об этом сообщает пресс-релиз банка, есть в распоряжении «Клерка».
Обслуживание вклада бесплатно, минимальная сумма для открытия составляет 10 000 рублей.
Выплата процентов — раз в месяц на вклад. При окончании его срока деньги переводятся на Ozon Карту клиента.
По накопительным счетам банк сохранил текущие условия — ставка при открытии 23% годовых на два первых расчетных периода, далее базовая ставка будет 15%.
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