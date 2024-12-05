Ozon Банк повысил ставки по ряду вкладов

С 29 ноября Ozon Банк повысил ставки по рублевым вкладам на разные сроки.

По обновленным условиям, открыть вклад:

на три месяца — можно со ставкой 21,5% годовых (+1,5 п.п.);

на 6 месяцев — со ставкой 22% (повышение на 1 п.п.).

Ставка с капитализацией по двухлетнему вкладу составит 23% (+0,5 п.п.).

Об этом сообщает пресс-релиз банка, есть в распоряжении «Клерка».

Обслуживание вклада бесплатно, минимальная сумма для открытия составляет 10 000 рублей.

Выплата процентов — раз в месяц на вклад. При окончании его срока деньги переводятся на Ozon Карту клиента.

По накопительным счетам банк сохранил текущие условия — ставка при открытии 23% годовых на два первых расчетных периода, далее базовая ставка будет 15%.