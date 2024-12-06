Семья и семейный бизнес ≠ дробление и необоснованная налоговая выгода

В связи с этим два примера из арбитражной практики 2024 года привел на VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве РФ, партнер федеральной юридической компании «Легикон-Право», член научно-консультативного совета при ВС РФ.
Так, постановление 19 Арбитражного апелляционного суда от 27.06.2024 по делу № А35-11679/2021 гласит, что организация семейного бизнеса в РФ не порицается, а напротив – является основой для построения крепких и доверительных хозяйственных связей.
В этом деле было установлено, что
расчеты шли только по оплате товаров;
нет «общих» работников;
не доказано использование одного и того же компьютера;
общий сайт является онлайн-витриной без возможности проведения расчетов.
В постановлении АС Поволжского округа от 15.04.2024 по делу № А57-377/2023 суд указал, что супружеские отношения не рассматриваются как родственные и их наличие само по себе не означает взаимозависимость и подконтрольность в налоговой или гражданско-правовой сфере. И установлено в том числе, что:
деятельность компаний реальна;
они несут самостоятельные затраты;
отсутствуют безвозмездные операции по передачи имущества (денежных средств);
есть собственный персонал, выполняющий реальные трудовые обязанности.
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