Семья и семейный бизнес ≠ дробление и необоснованная налоговая выгода

Судебная практика по налоговым спорам, в том числе 2024 года, подтверждает, что семейный бизнес и супружеские отношения сами по себе не означают получение необоснованной налоговой выгоды и/или искусственное дробление бизнеса.

В связи с этим два примера из арбитражной практики 2024 года привел на VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Дмитрий Ряховский — д.э.н., профессор, завкафедрой налогов и налогового администрирования Финуниверситета при Правительстве РФ, партнер федеральной юридической компании «Легикон-Право», член научно-консультативного совета при ВС РФ.

Так, постановление 19 Арбитражного апелляционного суда от 27.06.2024 по делу № А35-11679/2021 гласит, что организация семейного бизнеса в РФ не порицается, а напротив – является основой для построения крепких и доверительных хозяйственных связей.

В этом деле было установлено, что

расчеты шли только по оплате товаров;

нет «общих» работников;

не доказано использование одного и того же компьютера;

общий сайт является онлайн-витриной без возможности проведения расчетов.

В постановлении АС Поволжского округа от 15.04.2024 по делу № А57-377/2023 суд указал, что супружеские отношения не рассматриваются как родственные и их наличие само по себе не означает взаимозависимость и подконтрольность в налоговой или гражданско-правовой сфере. И установлено в том числе, что: