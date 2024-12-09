При утрате права на УСН ИП переходит на ОСНО с НДФЛ и НДС

Если доход ИП на УСН в 2024 году превысит 265,8 млн рублей или численность сотрудников превысит 130 человек, он считается утратившим право на УСН с начала того квартала, в котором допущены эти превышения.

Такой ИП с начала квартала начинает применять ОСНО и с отгрузок за этот квартал он платит НДС. Если операции необлагаемые (например, продажа земельных участков), то НДС не будет.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.11.2024 № 03-07-11/108890.

По НДФЛ ставка будет такая:

13% – с доходов до 5 млн рублей;

15% – с доходов свыше 5 млн рублей.

Напомним, ИП на ОСНО учитывают доходы и расходы по правилам от 2002 года (письмо Минфина от 01.03.2024 № 03-04-05/18350).

Как ИП на ОСНО определять дату дохода, ранее разъяснял Минфин в письме от 07.02.2024 № 03-04-05/10036.