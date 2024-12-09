При утрате права на УСН ИП переходит на ОСНО с НДФЛ и НДС

Такой ИП с начала квартала начинает применять ОСНО и с отгрузок за этот квартал он платит НДС. Если операции необлагаемые (например, продажа земельных участков), то НДС не будет.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 06.11.2024 № 03-07-11/108890.
По НДФЛ ставка будет такая:
13% – с доходов до 5 млн рублей;
15% – с доходов свыше 5 млн рублей.
Напомним, ИП на ОСНО учитывают доходы и расходы по правилам от 2002 года (письмо Минфина от 01.03.2024 № 03-04-05/18350).
Как ИП на ОСНО определять дату дохода, ранее разъяснял Минфин в письме от 07.02.2024 № 03-04-05/10036.
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