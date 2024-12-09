В ДНР появится карта жителя на базе платежной системы «Мир»

Гендиректор платежной системы «Мир» Дмитрий Дубынин и председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев подписали соглашение о запуске в регионе проекта Карты жителя.

Документ предусматривает создание универсального платежного инструмента, который совместит в себе возможности привычной банковской карты, а также предоставит доступ к социально значимым сервисам.

Карту можно будет использовать для оплаты проезда в общественном транспорте, в том числе льготного, получать на нее соцвыплаты, а также скидки и бонусы от местных магазинов и федеральных партнеров российской платежной системы «Мир».

Планируется, что к проекту смогут подключиться не только торгово-сервисные предприятия, но и учреждения культуры, туризма и спорта ДНР.

Кроме того, стороны договорились в перспективе реализовать на такой карте сервис электронного сертификата, который позволит жителям региона совершать покупки на сумму, субсидируемую из бюджета.

Подобные соглашения уже подписаны с Херсонской областью и Луганской Народной Республикой.

«Вместе с коллегами из правительства ДНР мы договорились на первом этапе реализации проекта развивать в регионе сервис безналичной оплаты проезда с помощью нашей транспортной процессинговой платформы. Это позволит жителям республики быстро и удобно расплачиваться в общественном транспорте с учетом положенных льгот», — рассказал Дмитрий Дубынин.

Подписание соглашения о старте проекта позволит сделать систему соцподдержки более удобной и адресной, откроет им доступ к различным бонусным программам.

Важный момент — Карта жителя базируется на суверенной российской платежной системе «Мир», которая не зависит внешних и политических факторов. Это позволяет ей работать быстро и надежно, уточнил Евгений Солнцев.