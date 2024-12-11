Как не допускать кассовые разрывы: ОДДС через умные таблицы и дашборд

Записывайтесь на вебинар и составляйте отчет о движении денежных средств вместе с экспертом.

У бизнеса могут быть огромные обороты и доходы, но при этом в нужный момент не быть ни рубля на расчетном счете. Тогда компания не может вовремя рассчитываться по долгам. А все из-за того, что не контролирует реальное движение денег.

Именно поэтому один из главных инструментов управления организацией — отчет о движении денежных средств (ОДДС). Приглашаем на вебинар «Составляем отчет о движении денежных средств: умные таблицы и дашборд» . Он состоится 12 декабря в 13:00 мск.

На вебинаре обсудим:

В чем вам поможет отчет о движении денежных средств.

Структура отчета.

Как удобно работать с ОДДС с помощью умных таблиц.

Как визуализировать денежный поток для тех, кто не воспринимает цифры.

Составляем дашборды.

Бонус: Отчет о движении денежных средств.

Спикер вебинара — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре 12 декабря в 13:00 мск!