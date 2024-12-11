В кадровом и воинском учете есть новшества, которые необходимо учитывать бухгалтеру

Смотрите запись вебинара, чтобы обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Каждая организация обязана вести кадровый и воинский учет. Игнорировать изменения в них нельзя, так как штрафы значительные — до 500 тыс. руб. На вебинаре разбираем последние изменения и что надо обязательно учесть в работе:

Изменения по отдельным категориям работников: мобилизованные, иностранцы, инвалиды, пенсионеры и др.

Новый порядок оплаты переработок и компенсации отгулов.

Реестры воинского учета, контролируемых лиц, недобросовестных работодателей и др.

Новости воинского учета.

ЭДО с военкоматами.

Спикер вебинара — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.