Кадровый учет

В кадровом и воинском учете есть новшества, которые необходимо учитывать бухгалтеру

Смотрите запись вебинара, чтобы обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Каждая организация обязана вести кадровый и воинский учет. Игнорировать изменения в них нельзя, так как штрафы значительные — до 500 тыс. руб. На вебинаре разбираем последние изменения и что надо обязательно учесть в работе:

  • Изменения по отдельным категориям работников: мобилизованные, иностранцы, инвалиды, пенсионеры и др.

  • Новый порядок оплаты переработок и компенсации отгулов.

  • Реестры воинского учета, контролируемых лиц, недобросовестных работодателей и др.

  • Новости воинского учета.

  • ЭДО с военкоматами.

     

Спикер вебинара — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

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