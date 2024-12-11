Эффективность ОЭЗ технико-внедренческого типа приближается к 100%

Такое заявление сделал член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко в ходе круглого стола на тему «Развитие особых экономических зон технико-внедренческого типа как инструмент достижения технологического суверенитета».

По словам сенатора, особые экономические зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) — один из драйверов инновационной деятельности. Резиденты данных особых режимов ведения предпринимательской деятельности создают и реализуют научно-техническую продукцию, доводя ее до промышленного применения.

Задача достижения технологического суверенитета была поставлена Президентом в 2022 году.

«Было подчеркнуто, что страна должна обладать всеми критически важными технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить производство любой продукции. Кроме того, в Указе Президента “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года” обозначена цель технологического лидерства. А особые экономические зоны являются одним из многочисленных элементов системы, направленной на достижение этой цели», — напомнил Кравченко.

Он сообщил, что на 1 июля 2024 года резидентами ОЭЗ ТВТ являлись 545 компаний. Ими создано накопленным итогом более 38 тыс. рабочих мест, осуществлено более 593,4 млрд руб. инвестиций, объем выручки составил 1,3 трлн рублей.

За период с начала функционирования ОЭЗ значение показателя эффективности по зонам технико-внедренческого типа составило:

«Технополис Москва» — 100 процентов ;

«Иннополис» в Татарстане — 97 процентов;

«Санкт-Петербург» — 97 процентов;

«Дубна» в Московской области — 93 процента;

«Исток» в Московской области — 97 процентов;

«Алмаз» в Саратовской области — 93 процента;

«Томск» в Томской области — 81 процент.

Оценивает эффективность Минэкономразвития по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по 6 расчетным показателям эффективности. При этом учитывают деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие параметры.

В то же время Счетная палата неоднократно критиковала применяемые Минэкономразвития методики оценки эффективности ОЭЗ. По ее мнению, используемые показатели не позволяют оценить рост обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики, освоение новых видов продукции и технологий за счет применения механизма особых экономических зон, заметил Кравченко.