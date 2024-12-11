Минфин высказался о перспективах заключения СИДН с другими странами

Известно, что Министерство финансов продолжает переговоры с ОАЭ по подписанию соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).

Как заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе встречи с предпринимателями по ключевым вопросам налоговой тематики, решение по СИДН с Объединенными Арабскими Эмиратами может быть достигнуто в 2025 году.

По другим странам работа над СИДН сейчас не ведется — острой необходимости, потребности в этом нет ни со стороны государственных органов, ни со стороны бизнеса. В Минфин такие обращения не поступали, уточнил он.

Также Сазанов рассказал, когда будет подготовлен законопроект о продлении нулевой ставки НДС для гостиниц.