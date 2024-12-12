Росстат: в третьем квартале 2024 уровень бедности составил 8%. Тенденция на снижение

В третьем квартале 2023 года уровень бедности составлял 9,4% (13,8 млн человек), в июле-августе 2024 года показатель снизился до 8% (11,8 млн человек).
Во втором квартале 2024 года 12,4 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, а уровень бедности равнялся 8,5%.
В третьем квартале 2024 года граница бедности составила 15 тыс. 679 руб., сообщает Росстат.
Комментарии2
Т.е. уровень бедности Росстат считает по доходу ниже МРОТ?
А он у нас считается, как всё остальное. Т.е. как бог на душу положит.
А потом: «Мы не ожидали, когда планировали бюджеты, когда составляли прогноз социально-экономического развития на 2025-2027 годы, что произойдет снижение налога на прибыль»