Росстат: в третьем квартале 2024 уровень бедности составил 8%. Тенденция на снижение

В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 9,4%.

В третьем квартале 2023 года уровень бедности составлял 9,4% (13,8 млн человек), в июле-августе 2024 года показатель снизился до 8% (11,8 млн человек).

Во втором квартале 2024 года 12,4 млн человек имели доход ниже прожиточного минимума, а уровень бедности равнялся 8,5%.

В третьем квартале 2024 года граница бедности составила 15 тыс. 679 руб., сообщает Росстат.