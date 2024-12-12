Принят закон о финансовых и товарных индикаторах

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой новый федеральный закон «Об администраторах финансовых и товарных индикаторов», а также разработанные в пакете с ним поправки нормы о ЦБ и ФЗ «Об организованных торгах».

«Вводится, в частности, понятие индикатора как показателя цены финансового инструмента, понятие и правовой статус администраторов индикаторов. Они включаются в перечень профессиональных участников на финансовом рынке и вносятся в соответствующий реестр Банка России. Контроль и надзор за их деятельностью также будет осуществляться Банком России», — сообщил зампредседателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

Дело в том, что наличие репрезентативной ценовой информации (финансовых индикаторов) обеспечивает формирование доверительной среды на финансовом и товарном рынках, снижает риски манипулирования, позволяет более эффективно управлять рыночными рисками. С уходом иностранных информационных агентств (Bloomberg, Refinitiv и др.), которые традиционно занимали эту нишу на нашем рынке, российские участники столкнулись с серьезными трудностями при получении репрезентативной информации, необходимой для заключения сделок и исполнения своих обязательств по ним.

Закон начнет действовать с 1 сентября 2025 года.