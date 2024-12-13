⏳ Не забудьте уплатить взносы по травматизму за ноябрь

Срок уплаты взносов по несчастным случаям на производстве и травмам – 15 число каждого месяца.

15 декабря выпадает на выходной день, поэтому срок уплаты страховых взносов по производственному травматизму за ноябрь переносится на 16 декабря. Не пропустите.

Напомним, эти взносы не включают в ЕНП. Их платят в СФР, а не в ФНС.

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