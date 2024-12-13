Количество и сумма операций в СБП выросли в два раза

Количество операций по системе быстрых платежей с начала года достигло 11,8 млрд, сумма платежей составила 60 трлн рублей.

Количество операций по СБП за январь-ноябрь 2024 года достигло 11,8 млрд. За аналогичный период прошлого года число платежей составило 6,3 млрд — в 2024 году показатель вырос почти в два раза.

Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование Национальной системы платежных карт (НСПК).

Аналогичная картина и по общей сумме платежей: за 11 месяцев этого года сумма платежей в СБП составила 60 трлн, а в 2023 году этот показатель был равен 27 трлн рублей.

Число операций в сутки за январь-ноябрь 2024 года выросло до 43 млн (в 2023 г. — 25,1 млн).

Доля СБП в переводах с карты на карту (С2С) за указанный период достигла 88,6% (в 2023 г. — 80%). Число операций в сегменте С2С составило 440 тыс. на общую сумму 342,2 млн руб.