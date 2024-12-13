Уведомление о выборе ИФНС для сдачи декларации по турналогу подают один раз. Но есть исключение

В сервисе «Часто задаваемые вопросы» ФНС дала разъяснения по представлению уведомления о выборе налогового органа для сдачи декларации по туристическому налогу.

ФНС разъяснила: если налогоплательщик владеет несколькими средствами размещения в одном муниципальном образовании (в городах федерального значения или федеральной территории «Сириус») и они относятся к разным налоговым органам, то для представления декларации можно выбрать одну ИФНС по месту нахождения этих средств размещения.

Для этого в налоговый орган необходимо направить уведомление о выборе.

Также налоговики уточнили, что уведомление подают однократно. Но есть исключение — реализация или иное выбытие из владения налогоплательщика средства размещения. Тогда нужно выбрать иную ФНС для сдачи декларации, направив новое уведомление.

Срок подачи уведомления – не позднее 30 дней до установленного срока сдачи декларации.