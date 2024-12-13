Пропустили VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию? У нас есть запись!

Специально для тех, кто не смог приехать на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего», мы подготовили запись всех выступлений. Вы сможете в комфортном темпе изучить материал, пересмотреть самые интересные доклады и сделать заметки в конспектах, которые мы для вас подготовили.

5 и 6 декабря в Москве прошла VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

Мы учли запросы бухгалтеров, поэтому на конференции выступили эксперты с самыми важными и актуальными темами для бухгалтеров в 2025 году.

Много внимания спикеры уделили налоговой реформе и изменениям, которые она с собой принесет. Нововведения коснутся всех налогоплательщиков, так что знания, которыми поделились специалисты, точно будут полезны каждому бухгалтеру.

Если у вас не было возможности получить самую свежую и нужную информацию лично, вы можете изучить весь материал по видеолекциям.

Более того, мы подготовили для вас сюрприз — конспекты всех выступлений наших экспертов. Теперь вы можете смотреть, читать и перечитывать лекции. Если вам захочется повторить тему или возникнут вопросы, то вы всегда можете обратиться к конспектам, чтобы быстро пробежаться по материалу и найти ответы.

На конференции мы разобрали:

Изменения в налоговом законодательстве.

НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Автоматизация кадрового учета.

Проверки ФНС в 2025 году.

Оптимизация налогообложения.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

Изменения программы 1С в 2025 году.

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