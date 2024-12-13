Пропустили VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию? У нас есть запись!

5 и 6 декабря в Москве прошла VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».
Мы учли запросы бухгалтеров, поэтому на конференции выступили эксперты с самыми важными и актуальными темами для бухгалтеров в 2025 году.
Много внимания спикеры уделили налоговой реформе и изменениям, которые она с собой принесет. Нововведения коснутся всех налогоплательщиков, так что знания, которыми поделились специалисты, точно будут полезны каждому бухгалтеру.
Если у вас не было возможности получить самую свежую и нужную информацию лично, вы можете изучить весь материал по видеолекциям.
Более того, мы подготовили для вас сюрприз — конспекты всех выступлений наших экспертов. Теперь вы можете смотреть, читать и перечитывать лекции. Если вам захочется повторить тему или возникнут вопросы, то вы всегда можете обратиться к конспектам, чтобы быстро пробежаться по материалу и найти ответы.
На конференции мы разобрали:
Изменения в налоговом законодательстве.
НДС при УСН.
ВЭД: учет и налогообложение.
Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.
Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.
Изменения в кадровом и воинском учете.
Автоматизация кадрового учета.
Проверки ФНС в 2025 году.
Оптимизация налогообложения.
Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.
Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.
Налоговые риски работы на маркетплейсах.
Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.
Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).
Изменения программы 1С в 2025 году.
Получите всю необходимую информацию, чтобы без проблем закрыть 2024 год и подготовиться ко всем изменениям и новым правилам работы в 2025 году.
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