На декабрь ценовые соглашения на продукты первой необходимости действуют в 38 регионах РФ

Речь идет о соглашениях в рамках постановления Правительства № 662, позволяющих стабилизировать цены на товары при наличии рисков их резкого изменения.

По состоянию на декабрь 2024 такие соглашения действуют в 38 регионах России. При этом по картофелю они заключены в 23 регионах, по сливочному маслу – в 28 регионах, по репчатому луку – в 21 регионе, по баранине – в 11, по говядине – в 15, по молоку – в 30, по капусте – в 23, по неразделанной мороженной рыбе – в 17, по хлебу и хлебобулочным изделиям из пшеничной муки – в 31, по хлебу из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки – в 31, по яблокам – в 18.

«В регионах, где действуют такие ценовые соглашения, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались. Так, например, в Брянской области, где действуют соглашения, снизились цены на свинину, в Рязанской области — на молоко, яйцо куриное, ржаной хлеб, в Московской области – на куриные яйца, курицу и гречневую крупу и т. д.», — утверждает ФАС.

Аналогичная ситуация и в остальных регионах, которые заключают соглашения.

ФАС рекомендует властям регионов использовать этот инструмент в случае необходимости стабилизации цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Ранее были приняты разработанные ФАС изменения, дающие региональным властям возможность в случае необходимости заключать такие соглашения не только по социально значимым продовольственным товарам из соответствующего перечня, но в отношении любых продовольственных и непродовольственных товаров (кроме тех, на которые введено горегулирование цен).