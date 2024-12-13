Некоторые банкоматы Т-Банка могут перестать принимать карты Visa и Mastercard с 1 января 2025 года, сообщает банк в рассылке для клиентов. В банке заверяют, что онлайн-платежи останутся доступными без перебоев.

Причины изменения связаны с уходом международных платежных систем из России. Для стабильной оплаты Т-Банк рекомендует использовать карты «Мир». Как сообщили «Интерфаксу» в службах поддержки ВТБ и Сбербанка, у их клиентов проблем с приемом Visa и Mastercard не будет.

В марте 2022 года платежные системы Visa и Mastercard объявили, что приостанавливают свою деятельность в России в связи со спецоперацией на Украине. Выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard перестали приниматься к оплате за границей. Однако внутри страны карты продолжили функционировать, так как операции по ним обрабатываются НСПК.

Ранее РБК сообщал, что у карт Visa и Mastercard истекают сертификаты безопасности чипов. Некоторые российские банки столкнутся с этим к концу года.