Семьи с детьми получат больше денег по программе долгосрочных сбережений

Чтобы повысить привлекательность ПДС и помочь в накоплении средств семьям с детьми, власти хотят модернизировать софинансирование долгосрочных сбережений.

Софинансирование долгосрочных сбережений хотят привязать к числу детей. Участникам ПДС могут разрешать заключать договоры на несовершеннолетних детей, у которых появится отдельное софинансирование от государства.

Владимир Путин на форуме «Россия зовет» поручил кабмину и Центробанку определить параметры семейных инвестиций по формированию долгосрочных сбережений. В частности, президент хочет, чтобы налоговый вычет могли получать все члены семьи, которые работают. Они составят до 1 млн рублей в год, пишут «Известия».

«Многодетным сложнее копить, поэтому логично расширять для них софинансирование», — сказал главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает государственное софинансирование единственным сильным местом ПДС, но даже это не сможет защитить деньги от личной инфляции, которая уже доходит до 20-25%.

С января 2024 года действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), она предусматривает софинансирование до 36 тыс. рублей в год, а также налоговый вычет со взносов до 400 тыс. рублей. До конца 2024 года по этой программе хотят привлечь 250 млрд рублей.