Аграрии из Белгородской области получат отсрочку по уплате налогов и взносов

Правительство дополнительно поддержит предпринимателей Белгородской области, у которых доходы от продажи сократились более чем на 30%.

Кабмин распространил действие отсрочки по налогам и страховым взносам на компании и ИП, которые работают в сфере агропромышленного комплекса и продовольственного рынка в Белгородской области.

Платежи по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступает в 2024 году, перенесут на 1 год. Об этом сказано на сайте правительства.

Льготой может воспользоваться и бизнес, деятельность которого связана с сельским и лесным хозяйством, хранением зерна, с охотой, рыболовством, с производством пищевых продуктов и неалкогольных напитков.

Поддержка доступна предпринимателям, у которых доходы от продажи упали более чем на 30% в течение проведения СВО.