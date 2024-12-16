Суперцена на самый новогодний тариф подписки Клерк.Премиум!

Начинаем неделю с новогодних скидок! Сегодня вы можете купить самый выгодный тариф подписки Клерк.Премиум на 9 месяцев за 14 900 рублей. Акция действует только для новых клиентов «Клерка».

Открываем пору новогодних скидок! Сегодня вы можете купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев всего за 14 900 рублей.

Клерк.Премиум — это палочка-выручалочка каждого бухгалтера. Подписка облегчит вашу ежедневную рутину, поможет оставаться в курсе последних событий — мы расскажем о принятых поправках, перескажем главное из писем ФНС и Минфина, разберем нововведения, дадим свежие шаблоны и научим по ним работать.

С подпиской вы встретите новый 2025 год во всеоружии — сможете работать без стресса, ведь у вас под рукой будут все необходимые материалы для изучения изменений и возможность задавать любые вопросы нашим экспертам в течение девяти месяцев.

Что входит в подписку

У нас новый сервис — проверка контрагентов! Подключайте подписку и работайте только с надежными партнерами.

Также с подпиской на 9 месяцев вы получите:

Безлимитные экспертные консультации. Более 600 записей экспертных вебинаров и сертификаты за их прохождение. Онлайн-курсы по всем темам. Журнал «Разборы законов» и мини-курсы (доступны только в подписке). Онлайн-трансляции всех конференций и записи уже прошедших мероприятий. Доступ к справочно-правовой системе. Отключение рекламы.

Сегодня у вас есть шанс купить подписку Клерк.Премиум на 9 месяцев за 14 900 рублей. Успейте оформить подписку выгодно.

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