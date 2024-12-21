СберБанк Онлайн теперь можно установить на айфон без визита в банк

Опция подойдет тем, кто в этом году скачивал приложение, но оно пропало с устройства.

Теперь клиенты Сбера могут сами установить приложения СберБанк Онлайн, СберИнвестиции и СберKids на iPhone, если уже скачивали их самостоятельно из App Store со своего Apple ID.

Этот способ подойдет тем, кто решил купить новый телефон, или тем, у кого приложение случайно удалилось.

Для этого достаточно скачать программу «Верни Сбер на iPhone» и с помощью своего Apple ID восстановить приложение. Скачивать программный файл необходимо только с официального сайта — это безопасно. По ссылке находится и подробная инструкция по установке.

Можно восстановить только ранее загруженные актуальные версии СберБанк Онлайн (15.3, 15.10, 16.0, 16.0.1), СберИнвестиций (3.15.0) или СберKids (4.2.0), которые клиент скачал сам, а не установил в офисе банка. Более старые версии восстановить не получится.

После установки лучше отключить автоматическое удаление неиспользуемых приложений на телефоне. Для этого в настройках телефона нужно выбрать раздел App Store и отключить функцию «Сгружать неиспользуемые».

«Наше решение пригодится тем, кто ожидает найти под новогодней елкой новый айфон и вместе с этим без труда получить доступ к приложению банка. Теперь это можно сделать не выходя из дома. Оценят его и те, кто по каким-то причинам удалил приложение или просто не готов идти в офис или ждать менеджера. Важно помнить, что установить приложение самостоятельно смогут только те, кто ранее уже скачивал его свежие версии», — пояснила Ксения Баринова, директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбербанка.

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