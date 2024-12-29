ФАС сделала предупреждение федеральным торговым сетям перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед новогодними праздниками.
Соответствующее письмо направлено в крупнейшие федеральные торговые сети: Х5 Retail Group, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный».
Сетям рекомендуется оперативно информировать ведомство о любых предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с их реализацией.
При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения.
Комментарии7
предупреждение тоже китайское было?
Что будет делать ФАС со своим предупреждением, если "предупреждаемых" продуктов не станет на прилавках торговых сетей?
Товары будут. Цены не снизят. Зато потом всех ФАС оштрафует. На МТС проэкспериментировали.
... после чего цены увеличатся ещё.
Но это увеличение уже будет полностью устраивать ФАС ! Ведь под это обоснование положено вполне законное обоснование - уплата штрафа им!
С какой радости товары будут?
Только не надо говорить, что дефицит товаров говорит об их наличии...
Да, и при наличии товаров с отрицательной наценкой торговые сети будут ее компенсировать более высокой наценкой на другие товары.
так от радости же!
Очень своевременно!
А что не 15 января?