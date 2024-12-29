ФАС сделала предупреждение федеральным торговым сетям перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед новогодними праздниками.

Соответствующее письмо направлено в крупнейшие федеральные торговые сети: Х5 Retail Group, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный».

Сетям рекомендуется оперативно информировать ведомство о любых предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с их реализацией.

При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения.