Проверки ФАС

ФАС сделала предупреждение федеральным торговым сетям перед Новым годом

Ведомство направило письмо с напоминанием о недопустимости необоснованного повышения цен.

Федеральная антимонопольная служба напомнила продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед новогодними праздниками.

Соответствующее письмо направлено в крупнейшие федеральные торговые сети: Х5 Retail Group, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный».

Сетям рекомендуется оперативно информировать ведомство о любых предложениях, уведомлениях и иных сообщениях о повышении поставщиками отпускных цен на потребительские товары, а также об увеличении стоимости логистических и иных услуг, связанных с их реализацией.

При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения.

Комментарии

7
  • VadimBA

    ФАС сделала предупреждение федеральным торговым сетям

    Что будет делать ФАС со своим предупреждением, если "предупреждаемых" продуктов не станет на прилавках торговых сетей?

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Зато потом всех ФАС оштрафует.

        ... после чего цены увеличатся ещё.

        Но это увеличение уже будет полностью устраивать ФАС ! Ведь под это обоснование положено вполне законное обоснование - уплата штрафа им!

      • VadimBA

        Товары будут. Цены не снизят.

        С какой радости товары будут?

        Только не надо говорить, что дефицит товаров говорит об их наличии...

        Да, и при наличии товаров с отрицательной наценкой торговые сети будут ее компенсировать более высокой наценкой на другие товары.