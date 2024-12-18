Фиксированные взносы за 2024 год нужно уплатить до 9 января 2025

ИП, адвокаты и все, кто занимается частной практикой, должны уплатить фиксированные взносы в размере 49 500 рублей.

9 января 2025 года включительно истекает срок уплаты страховых взносов на пенсионное и медицинское страхование. Их нужно уплатить ИП, адвокатам, нотариусам, арбитражным управляющим, оценщикам, главам фермерских хозяйств и всем, кто ведет частную практику.

По общему правилу, срок уплаты взносов — до 31 декабря, но в этом году этот день выпал на выходной, поэтому его перенесли на 9 января 2025 года.

Размер фиксированного взноса за 2024 год составляет 49 500 рублей. Однако те, кто проживает и работает в новых регионах, платят 25 200 рублей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Взносы можно уплатить в личном кабинете ИП на сайте налоговой. Там же есть сервис «Калькулятор расчета страховых взносов». Фиксированные взносы перечисляют через единый налоговый платеж с использованием общего кода бюджетной классификации (КБК).