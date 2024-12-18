Домклик назвал регионы-лидеры по выдаче ипотеки в 2024 году

В исследовании учитывались ипотечные сделки Сбера, проведенные за неполный 2024 год.
Возглавила рейтинг Москва — общая сумма выданных жилищных кредитов в столице за год составила 240,3 млрд руб. Это 11,6% от общего объема выдач по России.
Второе место — Московская область с 191,2 млрд, на третьей позиции — Санкт-Петербург с показателем 119,8 млрд руб. Четвертое место досталось Краснодарскому краю, где было выдано 113 млрд, замыкает пятерку Тюменская область с 88,2 млрд руб.
Далее идут Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область, Приморский край.
Согласно прогнозу, по итогам 2024 года общий объем выдачи ипотечных кредитов Сбера составит 2,6 трлн руб.
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