Домклик назвал регионы-лидеры по выдаче ипотеки в 2024 году

Наибольшие объемы ипотечного кредитования по итогам 2024 года зафиксированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В исследовании учитывались ипотечные сделки Сбера, проведенные за неполный 2024 год.

Возглавила рейтинг Москва — общая сумма выданных жилищных кредитов в столице за год составила 240,3 млрд руб. Это 11,6% от общего объема выдач по России.

Второе место — Московская область с 191,2 млрд, на третьей позиции — Санкт-Петербург с показателем 119,8 млрд руб. Четвертое место досталось Краснодарскому краю, где было выдано 113 млрд, замыкает пятерку Тюменская область с 88,2 млрд руб.

Далее идут Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Ростовская область, Приморский край.

Согласно прогнозу, по итогам 2024 года общий объем выдачи ипотечных кредитов Сбера составит 2,6 трлн руб.