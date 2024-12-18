Операторов связи обяжут передавать данные о пользователях, которые заходят на заблокированные в РФ сайты

Проект приказа Роскомнадзора должен предотвратить доступ к запрещенной информации: оскорбляющей достоинство, с неуважением к обществу, изображениями противоправных действий и «иных низменных побуждений».
Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости».
Согласно документу, операторы связи должны будут собирать информацию о пользователях, которые обходят блокировки через три месяца после вступления указа в силу.
Кроме того, в течение 15 дней с даты начала оказания услуг по предоставлению доступа к сети операторы должны будут обязаны предоставить властям информацию о средствах связи и пользовательском оборудовании клиентов. Это сетевые адреса, место проживания, номера технических средств и IP.
В документе прямо не называются возможные способы обхода блокировок. Речь может идти о сервисах подмены IP-адресов, VPN или Tor.
Сам текст проекта приказа мы прикрепили для скачивания к новости.
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