Операторов связи обяжут передавать данные о пользователях, которые заходят на заблокированные в РФ сайты

Вероятно, даже если посещение сайта было через VPN.

Проект приказа Роскомнадзора должен предотвратить доступ к запрещенной информации: оскорбляющей достоинство, с неуважением к обществу, изображениями противоправных действий и «иных низменных побуждений».

Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости».

Согласно документу, операторы связи должны будут собирать информацию о пользователях, которые обходят блокировки через три месяца после вступления указа в силу.

Кроме того, в течение 15 дней с даты начала оказания услуг по предоставлению доступа к сети операторы должны будут обязаны предоставить властям информацию о средствах связи и пользовательском оборудовании клиентов. Это сетевые адреса, место проживания, номера технических средств и IP.

В документе прямо не называются возможные способы обхода блокировок. Речь может идти о сервисах подмены IP-адресов, VPN или Tor.

Сам текст проекта приказа мы прикрепили для скачивания к новости.