Для семей с детьми могут вернуть туристический кэшбек

Совет Федерации предложил правительству вернуть туристический кешбэк для семей с детьми.

Такой подход будет стимулировать туристическую активность. Согласно нацпроекту о туризме и гостеприимстве, до 2030 года поток отдыхающих должен вырасти в два раза, до 140 млн человек. Вклад отрасли в ВВП страны увеличится до 5%. Об этом пишут Известия.

Общий туристический кешбэк в размере 20% от стоимости отдыха действовал с 2020 по 2022 годы, тогда им воспользовались 4,3 млн человек. В 2021 году поддержку сделали адресной, только для семей с детьми. Они могли вернуть на карту «Мир» 50% от стоимости путевки, но не больше 20 тыс. рублей. На программу государство выделяло свыше 15 млрд рублей.

«Считаю, что механизм кешбэка зарекомендовал себя как эффективный инструмент развития отрасли. Единственное, раньше он был направлен на все категории населения, поэтому получилось так, что кому-то он был нужен, а кому-то нет и деньги выделялись напрасно», — сказал член комитета СФ по регламенту Олег Земцов.

Кроме того, кэшбек позволит проверить бизнес, который предоставляет детский отдых. Компании должны будут предоставить ряд документов, в том числе по безопасности.