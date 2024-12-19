Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: цены на красную икру стали снижаться, повесть «Белые ночи» стала популярна за границей, а Кадыров заплатит за имена детей в честь героев Чечни

Подготовили обзор главных событий дня — 19 декабря 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • X5 и Wildberries сняли с продаж шпроты «За Родину» после сообщений о ботулизме.

  • Повесть Федора Достоевского «Белые ночи» стала трендом в западных соцсетях. Блогеры и рядовые пользователи снимают видео о книге, фотографируются с ней и цитируют произведение.

  • Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с 2020 года. По итогам октября Чехия увеличила поставки до 4 млн евро. Показатель вырос в 1,9 раза в годовом выражении.

  • Перед Новым годом начали снижаться цены на красную икру. На рынке уже сейчас можно найти икру горбуши по цене 10,5 тыс. рублей за 1 кг, а также и по 8,5-9 тыс. рублей. После праздников цена упадет еще на 10%.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал 500 тыс. рублей тем, кто назовет детей в честь чеченских героев.

  • Абхазия попросила Россию в 2025 году бесплатно поставить 327 млн кВт электроэнергии. Сейчас поставки электроэнергии из России проводятся по предоплате. Контракт закончится в 2025 году, а его продление пока что не обсуждалось.

  • Apple ограничила работу сервисов в РФ. Ряд новых фильмов и сериалов в Apple TV+ перестанет быть доступен жителям России. Ограничения ждут и пользователей Apple Fitness+: для них закроют новые тренировки.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Владислав Савушкин
Управленческий учет

🎯Как оценить емкость рынка, не привлекая внимание санит... специалистов!

Эксклюзивная управленка! Только на «Клерке»! Понимание того, сколько продукта может «переварить» рынок крайне важно для принятия управленческих решений. Например, о масштабировании бизнеса и экспансии в новый регион. Масштабироваться хотят многие, а вот возможность для дорогостоящего анализа рынка есть не у всех. Как же быть? Давайте разбираться вместе.

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Комментарии

7
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    X5 и Wildberries сняли с продаж шпроты «За Родину» после сообщений о ботулизме.

    интересно, если дело заводить, то по какой статье пойдёт? Хотя бы не номер, а про суть.

    Подрыв престижа государства?

  • Лидия Новожилова

    Абхазия попросила Россию в 2025 году бесплатно поставить 327 млн кВт электроэнергии.

    Еще одни...

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      всем всё дай бесплатно!

      а можно мне ? Кстати, мне не нужно 300 млн кВт! Мне всего-то 150 !

      Не, не миллионов - просто : 150 кВт-ч, в месяц. Если будет чуть больше - это уж я оплачу. а 150 что бы бесплатно было.

      Так можно?

      Ну это же такая мелочь по сравнению с запросами других! Ну могли бы и уважить.