⚡️ Итоги дня: цены на красную икру стали снижаться, повесть «Белые ночи» стала популярна за границей, а Кадыров заплатит за имена детей в честь героев Чечни

X5 и Wildberries сняли с продаж шпроты «За Родину» после сообщений о ботулизме.

Повесть Федора Достоевского «Белые ночи» стала трендом в западных соцсетях. Блогеры и рядовые пользователи снимают видео о книге, фотографируются с ней и цитируют произведение.

Чехия увеличила поставки пива в Россию до максимума с 2020 года. По итогам октября Чехия увеличила поставки до 4 млн евро. Показатель вырос в 1,9 раза в годовом выражении.

Перед Новым годом начали снижаться цены на красную икру. На рынке уже сейчас можно найти икру горбуши по цене 10,5 тыс. рублей за 1 кг, а также и по 8,5-9 тыс. рублей. После праздников цена упадет еще на 10%.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал 500 тыс. рублей тем, кто назовет детей в честь чеченских героев.

Абхазия попросила Россию в 2025 году бесплатно поставить 327 млн кВт электроэнергии. Сейчас поставки электроэнергии из России проводятся по предоплате. Контракт закончится в 2025 году, а его продление пока что не обсуждалось.