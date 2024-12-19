⚡️ Итоги дня: цены на красную икру стали снижаться, повесть «Белые ночи» стала популярна за границей, а Кадыров заплатит за имена детей в честь героев Чечни

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии7
Правильное. Самая поганая икра, брать не хочется
интересно, если дело заводить, то по какой статье пойдёт? Хотя бы не номер, а про суть.
Подрыв престижа государства?
Еще одни...
всем всё дай бесплатно!
а можно мне ? Кстати, мне не нужно 300 млн кВт! Мне всего-то 150 !
Не, не миллионов - просто : 150 кВт-ч, в месяц. Если будет чуть больше - это уж я оплачу. а 150 что бы бесплатно было.
Так можно?
Ну это же такая мелочь по сравнению с запросами других! Ну могли бы и уважить.
и мне. Мне хватит 100