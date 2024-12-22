😎 Альфа-Банк придумал, как вернуть Apple Pay в Россию

Специалисты банка без взлома смогли получить доступ к NFC-модулю на iPhone, что позволит бесконтактно оплачивать покупки в России.

Разработчики Альфа-Банка заявили, что легально и без взлома получили доступ к NFC-чипу iPhone. Эта технология позволяет проводить бесконтактные платежи через Apple Pay.

Если на устройствах системы Android такой чип открыт, то Apple его заблокировала для россиян.

«Наши разработчики первыми в стране получили доступ к NFC-чипу айфона. Легально — без взлома. Они придумали способ платить просто и удобно: как Apple Pay — только от Альфа-Банка», — сказано в телеграм-канале банка.

Альфа-Банк также сообщил, что готов бесплатно поделиться своей технологией с другими кредитными организациям, чтобы все пользователи в России могли оплачивать покупки смартфоном.