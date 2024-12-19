Путин: глава ЦБ пока сама не знает, какой будет ключевая ставка

Владимир Путин признался, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина не рассказывает ему о решениях по ключевой ставке. Он надеется, что решение регулятора окажется «взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня».

«Нет, она мне не говорит, какая будет ставка. Она сама, наверное, этого пока не знает. Потому что они обсуждают это на совете директоров, на своей "комсомольской ячейке", и в ходе дискуссии принимают окончательное решение», — сказал Путин в ходе программы «Итоги года».

20 декабря пройдет последнее в 2024 году заседание совета директоров ЦБ по поводу ключевой ставки. Экономисты предполагают, что она вырастет до 23% годовых.

Также в ходе прямой линии Владимир Путин озвучил мнение экспертов, которые считают, что Банк России мог бы применять другие инструменты для сдерживания инфляции без повышения ключевой ставки.