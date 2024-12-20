55 регионов установят туристический налог с 2025 года

В одних регионах России новый турналог будет действовать только в областных центрах, а в других — на всей территории субъекта и на отдельных курортах.

С 1 января 2025 года туристический налог будет действовать в 55 регионах России. Часть субъектов его установят только в областном центре. Например, в Архангельске, Владикавказе, Екатеринбурге, Казани, Омске, Нальчике, Пензе, Рязани, Туле, Улан-Удэ, Хабаровске и в Элисте.

На всей территории региона новый налог нужно платить в Республике Алтай, Камчатке, Карелии и Вологодской области. Об этом пишет ТАСС.

Также туристический налог ввели на отдельных курортах, которые пользуются особой популярностью у туристов. Например, в Кузбассе, кроме Кемерова и Новокузнецка, налог появится на территории горнолыжного курорта «Шерегеш». В Алтайском крае это санаторный курорт Белокуриха, в Ставропольском крае — города-курорты Кавказских Минеральных Вод.

Закон о туристическом налоге начнет действовать в поселке Листвянка Иркутской области, где останавливаются туристы во время путешествий по Байкалу.

Региональные власти направят полученные средства на благоустройство туристической инфраструктуры. В Благовещенске, Биробиджане, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске планируют улучшить города, а на Алтае — очистить скалы от граффити.