Экспортеры до конца 2024 года получат поддержку на 12 млрд рублей

Правительство выделит Минпромторгу до конца 2024 года 11,98 млрд рублей. Эти средства направят на поддержку российских экспортеров, которые участвуют в корпоративных программах повышения конкурентоспособности (КППК).
Основная цель поддержки — увеличить в 2024 году объем поставок отечественной продукции на внешние рынки за счет льготного кредитования организаций в размере не менее 1 трлн 190 млрд 220 млн рублей. Об этом сказано в распоряжении правительства от 19.12.2024 № 3861-р.
Из-за роста ключевой ставки Минпромторг в 2023 году перестал отбирать новые проекты для предоставления поддержки. Средства направляют на финансирование старых проектов, но в 2025 году планируют выбирать новых экспортеров.
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Кассовые разрывы?