Экспортеры до конца 2024 года получат поддержку на 12 млрд рублей

Чтобы нарастить поставки российской продукции на внешние рынки, Минпромторг направит на льготные кредиты экспортеров почти 12 млрд рублей.

Правительство выделит Минпромторгу до конца 2024 года 11,98 млрд рублей. Эти средства направят на поддержку российских экспортеров, которые участвуют в корпоративных программах повышения конкурентоспособности (КППК).

Основная цель поддержки — увеличить в 2024 году объем поставок отечественной продукции на внешние рынки за счет льготного кредитования организаций в размере не менее 1 трлн 190 млрд 220 млн рублей. Об этом сказано в распоряжении правительства от 19.12.2024 № 3861-р.

Из-за роста ключевой ставки Минпромторг в 2023 году перестал отбирать новые проекты для предоставления поддержки. Средства направляют на финансирование старых проектов, но в 2025 году планируют выбирать новых экспортеров.