Кабмин выделит пяти регионам 1,8 млрд рублей на развитие туристических кластеров

Пять регионов получат из федерального бюджета дополнительные 1,8 млрд рублей на строительство инфраструктуры для туристических кластеров. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал распоряжение от 19 декабря 2024 года № 3866-р.

Средства направят в Адыгею, Карачаево-Черкесскую Республику, а также в Оренбургскую, Калининградскую и Тверскую области. Регионы получат финансирование до конца 2024 года.

В Калининградской области сделают велодорожку вдоль Балтийского побережья, в Оренбургской реконструируют очистные сооружения в Соль-Илецке, в Адыгее продолжат строить автодорогу Гузерипль, а в Карачаево-Черкесской Республике возведут транспортные и инженерные объекты.