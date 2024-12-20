Экономика России

Кабмин выделит пяти регионам 1,8 млрд рублей на развитие туристических кластеров

Правительство направит дополнительное финансирование для строительства туристической инфраструктуры. Пять регионов получат 1,8 млрд рублей.

Пять регионов получат из федерального бюджета дополнительные 1,8 млрд рублей на строительство инфраструктуры для туристических кластеров. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал распоряжение от 19 декабря 2024 года № 3866-р.

Средства направят в Адыгею, Карачаево-Черкесскую Республику, а также в Оренбургскую, Калининградскую и Тверскую области. Регионы получат финансирование до конца 2024 года.

В Калининградской области сделают велодорожку вдоль Балтийского побережья, в Оренбургской реконструируют очистные сооружения в Соль-Илецке, в Адыгее продолжат строить автодорогу Гузерипль, а в Карачаево-Черкесской Республике возведут транспортные и инженерные объекты.

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