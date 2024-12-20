ФНС: подтверждать факт уплаты утилизационного сбора не нужно

Налоговую службу спросили, может ли АО «Электронный паспорт» самостоятельно проверить факт уплаты утилизационного сбора за транспортное средство при оформлении электронного паспорта т/c (шасси).

В сервисе «Часто задаваемые вопросы» ФНС разъяснила, что да.

«Электронный паспорт» может самостоятельно в онлайн-режиме по VIN-номеру или номеру транспортного средства проверить факт уплаты утильсбора в налоговые органы, используя вид сведений СМЭВ ФНС «Сведения об уплате утилизационного сбора по запросу».

То есть никаких действий со стороны налогоплательщика в данном случае не требуется. В том числе не нужно обращения в налоговые органы.

Это следует из ст. 10 постановления Правительства от 26.12.2013 № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним …».