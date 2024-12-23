Скоро – срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2024 год

Срок уплаты страховых взносов в совокупном фиксированном размере за 2024 год истекает 9 января 2025 года.

Уплатить эти взносы необходимо следующим категориям налогоплательщиков:

ИП;

адвокатам;

медиаторам;

нотариусам, осуществляющим частную практику;

арбитражным управляющим;

оценщикам;

патентным поверенным;

главам крестьянских (фермерских) хозяйств;

другим лицам, осуществляющим частную практику в соответствии с законодательством РФ.

Уплата фиксированных взносов идет через ЕНП на КБК 18201061201010000 510.

Для уплаты можно воспользоваться электронным сервисом ФНС «Уплата налогов и пошлин».

ИП платит за себя фиксированный платеж и дополнительный взнос на ОПС 1% с доходов свыше 300 000 руб.

Срок уплаты взноса 1% за 2024 год - 01.07.2025. Его также перечисляют на КБК ЕНП 18201061201010000510. Подавать уведомление о сумме взноса или заявление о зачете взноса не надо, уточняет ФНС.

Поправках в НК-2025 по фиксированным взносам мы разбирали тут.

Чтобы вы не пропустили сроки уплаты налогов и фиксированных взносов, мы сделали специальный календарь для бухгалтеров и добавили его в курс профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы получите базовые знания по всем участкам и отработаете навыки на реальных задачах. Программа обновлена с учетом налоговой реформы-2025. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей.