ФНС России обновила перечень стран для автоматического обмена финансовой информацией

30 октября 2024 года Федеральная налоговая служба России издала приказ № ЕД-7-17/916@, утверждающий новый перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Документ опубликован 20 декабря 2024 года и вступает в силу с 31 декабря 2024 года.

Новые страны в перечне

В обновленный перечень добавлены:

— Армения

— Камерун

— Руанда

— Ямайка

— Ниуэ

Исключения из списка

Из перечня исключены 26 государств-членов Европейского союза, за исключением Литвы, которая не входит в список уже несколько лет.

Изменения в перечне стран: хронология

Перечень стран для автоматического обмена финансовой информацией регулярно обновляется. Вот основные изменения за последние годы:

Приказ от 30 мая 2018 года № ММВ-7-17/360@ : документ вступил в силу 7 июля 2018 года.

Приказ от 4 декабря 2018 года № ММВ-7-17/784@ : в список добавлены Азербайджан, Аруба, Багамы, Бахрейн, Гренада, Катар, Кувейт, Маршалловы острова, Монако, ОАЭ, Гонконг и Макао. Вступил в силу 5 января 2019 года.

Приказ от 21 ноября 2019 года № ММВ-7-17/582@ : включены Гана, Доминика, Израиль и Панама, исключены Литва и Соединенное Королевство. Вступил в силу 5 января 2020 года.

Приказ от 3 ноября 2020 года № ЕД-7-17/788@ : добавлены Турция и Нигерия. Вступил в силу 21 декабря 2020 года.

Приказ от 27 мая 2022 года № ЕД-7-17/450@ : включены Албания, Бруней, Новая Каледония, Перу и Эквадор. Вступил в силу 16 июля 2022 года.

Приказ от 28 октября 2022 года № ЕД-7-17/986@: добавлены Казахстан, Мальдивы, Оман. Исключены Швейцария и Острова Кайман. Вступил в силу 16 декабря 2022 года.

Полный текст нового приказа доступен на официальном сайте публикаций.