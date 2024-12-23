ФНС России обновила перечень стран для автоматического обмена финансовой информацией

30 октября 2024 года Федеральная налоговая служба России издала приказ № ЕД-7-17/916@, утверждающий новый перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией. Документ опубликован 20 декабря 2024 года и вступает в силу с 31 декабря 2024 года.
Новые страны в перечне
В обновленный перечень добавлены:
— Армения
— Камерун
— Руанда
— Ямайка
— Ниуэ
Исключения из списка
Из перечня исключены 26 государств-членов Европейского союза, за исключением Литвы, которая не входит в список уже несколько лет.
Изменения в перечне стран: хронология
Перечень стран для автоматического обмена финансовой информацией регулярно обновляется. Вот основные изменения за последние годы:
Приказ от 30 мая 2018 года № ММВ-7-17/360@: документ вступил в силу 7 июля 2018 года.
Приказ от 4 декабря 2018 года № ММВ-7-17/784@: в список добавлены Азербайджан, Аруба, Багамы, Бахрейн, Гренада, Катар, Кувейт, Маршалловы острова, Монако, ОАЭ, Гонконг и Макао. Вступил в силу 5 января 2019 года.
Приказ от 21 ноября 2019 года № ММВ-7-17/582@: включены Гана, Доминика, Израиль и Панама, исключены Литва и Соединенное Королевство. Вступил в силу 5 января 2020 года.
Приказ от 3 ноября 2020 года № ЕД-7-17/788@: добавлены Турция и Нигерия. Вступил в силу 21 декабря 2020 года.
Приказ от 27 мая 2022 года № ЕД-7-17/450@: включены Албания, Бруней, Новая Каледония, Перу и Эквадор. Вступил в силу 16 июля 2022 года.
Приказ от 28 октября 2022 года № ЕД-7-17/986@: добавлены Казахстан, Мальдивы, Оман. Исключены Швейцария и Острова Кайман. Вступил в силу 16 декабря 2022 года.
Полный текст нового приказа доступен на официальном сайте публикаций.
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