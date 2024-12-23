Трафик YouTube упал до минимума

С середины декабря еще больше пользователей не могут зайти на YouTube. В Google сообщили, что компания ни при чем.

23 декабря трафик видеохостинга YouTube рухнул ниже 20% от средних значений. В Google заявили, что проблемы не связаны с действиями компании.

До этого момента блокировка сервиса была на 30%, и в основном на десктопах. С середины декабря замедление усилилось вплоть до полной блокировки, в том числе и мобильного приложения.

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — сказали в Google.

Мониторинговый сервис зафиксировал, что 23 декабря трафик снизился с 30,146 единицы до 14,097. В январе 2024 года он составлял 43,194. Общее падение за год — 67,4%.