⏳ Завтра — крайний срок уплаты фиксированных взносов ИП за 2024 год

Уплатить эти взносы необходимо следующим категориям налогоплательщиков:
ИП;
адвокатам;
медиаторам;
частным нотариусам;
арбитражным управляющим;
оценщикам;
патентным поверенным;
главам крестьянских (фермерских) хозяйств;
другим лицам, ведущим частную практику в соответствии с законодательством РФ.
Уплата фиксированных взносов идет через ЕНП на КБК 18201061201010000 510.
Для уплаты можно воспользоваться электронным сервисом ФНС «Уплата налогов и пошлин».
ИП платит за себя фиксированный платеж и дополнительный взнос на ОПС 1% с доходов свыше 300 000 руб.
Срок уплаты взноса 1% за 2024 год — 01.07.2025. Его также перечисляют на КБК ЕНП 18201061201010000510. Подавать уведомление о сумме взноса или заявление о зачете взноса не надо, уточняет ФНС.
Поправки в НК-2025 по фиксированным взносам мы разбирали тут.
Начать дискуссию