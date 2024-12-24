На ПСН можно ремонтировать школы и детские сады

В отношении деятельности по реконструкции или ремонту существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных сооружений может применяться ПСН.

Разъяснение дает Минфин в письме от 04.03.2024 № 03-11-11/15293.

При этом в НК для ПСН не установлено ограничений по перечню ремонтных работ в жилых и нежилых зданиях.

Таким образом, в отношении ремонтных работ в детских садах, школах, а также в садовых домах ИП вправе применять ПСН.

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