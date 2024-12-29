Топ-5 подарков на Новый год: версия банка

Анализ собственных данных за декабрь 2024 года показал, что товары для дома, косметика, бытовая техника и электроника – самые популярные новогодние подарки. Об этом сообщает пресс-релиз, есть в распоряжении «Клерка».

Наибольшая вероятность у россиян получить в качестве новогоднего подарка предметы для интерьера или необходимые в быту – 36%. Именно в магазинах товаров для дома самое большое количество продаж из пяти рассматриваемых категорий. Средний чек – 2 650 рублей.

С вероятностью 23% подарком может стать косметика или парфюмерия. Средний чек в декабре 2024 года – 2 000 рублей.

Что-то из бытовой техники или электроники можно найти под елкой с вероятностью 15%. Средний чек – 8 950 рублей.

Получить в подарок игрушку – вероятность 14%. Средний чек – 1 750 рублей.

Замыкают пятерку лидеров самые дорогие подарки: смартфоны, наушники, умные часа и прочие гаджеты, а также аксессуары к ним. Средний чек в этой категории — 12 100 рублей.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России.