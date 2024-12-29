Стоимость поездки в такси теперь можно обжаловать

В Яндекс Go можно будет пожаловаться на цену поездки на такси.

В сервисе Яндекс Go в тестовом режиме появилась новая функция — теперь пассажиры могут оставить в приложении обратную связь о стоимости поездки. В разделе с детализацией цены можно указать, что именно вызывает вопросы: итоговая сумма, изменение стоимости из-за пробок или высокого спроса, а также правила расчета.

Компания заявляет, что сотрудники службы поддержки оперативно ответят на обращения, объяснят детали ценообразования и дадут советы, как можно сэкономить на следующих поездках.

Яндекс соберет и проанализирует все отзывы пассажиров на цены. Это поможет точнее установить, в каких ситуациях пассажиров не устраивает цена на такси, и разработать новые меры по сдерживанию цен в 2025 году.

Ранее Яндекс Go в ответ на просьбы пассажиров добавил в приложение детализацию цены. Она позволяет узнать, из чего складывается стоимость поездки: подача автомобиля, базовый тариф, надбавки и дополнительные опции. Эта информация помогает пассажирам принять решение: поехать сейчас, подождать, пока спадет пиковый спрос, или выбрать другой транспорт.