⚡️ Итоги дня: голосовые вызовы в мессенджерах хотят заблокировать, иностранные школьники и студенты будут проходить тесты по русскому языку, а на шаурму появится ГОСТ

Минцифры и РКН хотят запретить голосовые звонки в мессенджерах из-за роста мошеннической активности. Сейчас доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет около 40%, примерно 70% из них поступают из-за рубежа.

Иностранных студентов обяжут сдавать тест по русскому языку для поступления в российские вузы. А тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы стартует 1 апреля 2025 года. Дети, которые не смогут успешно пройти языковой тест, не будут допущены к учебе.

Водителей стали штрафовать за гирлянды на автомобилях. Размер наказания по ст. 12.5 КоАП составляет 500 рублей. Инспектор может быть против елки на крыше, которую легко сдует ветром, и гирлянд, подключенных напрямую к электросистеме автомобиля.

В 2025 году Роскачество утвердит ГОСТ на шаурму. По рецептуре и способу приготовления это блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска. Стандарт установит четкие требования к товару по всей цепочке производства — от начала изготовления до продажи.

Производство мяса и мясопродуктов в России за 11 месяцев увеличилось на 3,8%. Национальная сельскохозяйственная ассоциация ожидает в 2024 году рекордного потребления мяса и мясопродуктов на душу населения — около 83 кг, что на 2,1 кг выше уровня 2023 года.

В России отзывают 55,7 тысяч автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo 2014-2023 годов выпуска. Машины могут накапливать электростатический заряд на поверхности топливных магистралей, что может привести к разрушению материала топливопровода.

VK запускает портал для публикации ПО с открытым кодом. В OpenVK компания будет выкладывать проекты по нескольким направлениям: ИТ-системы и продукты, инструменты и библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта.

Казахстанская компания Fix Price зарегистрировала в России АО «Фикс Прайс». Группа летом 2024 года перерегистрировась с Кипра в Казахстан. Компания рассматривает возможность получения листинга на Мосбирже.