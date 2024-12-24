Пенсии за январь выплатят досрочно

Если выплата пенсий выпадает на новогодние праздники, то пенсионеры получат деньги за январь до 28 декабря 2024 года.

Пенсионеры, которые получают выплаты через банк, получат январскую пенсию до 28 декабря 2024 года. Это касается тех, у кого перечисления выпадают на период новогодних праздников с 1 по 9 января.

С 10 января 2025 года выплаты через банки будут приходить по стандартному графику.

«Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности», — сказано в телеграм-канале Социального фонда.

Почтальоны начнут доставлять пенсии пенсионерам с 3 января 2025 года. Они получат деньги за январь в привычные даты, но с учетом графика работы отделений Почты России.