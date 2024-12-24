Пенсии за январь выплатят досрочно

Пенсионеры, которые получают выплаты через банк, получат январскую пенсию до 28 декабря 2024 года. Это касается тех, у кого перечисления выпадают на период новогодних праздников с 1 по 9 января.
С 10 января 2025 года выплаты через банки будут приходить по стандартному графику.
«Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности», — сказано в телеграм-канале Социального фонда.
Почтальоны начнут доставлять пенсии пенсионерам с 3 января 2025 года. Они получат деньги за январь в привычные даты, но с учетом графика работы отделений Почты России.
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