Начала действовать новая ставка пеней по налоговым долгам

В период с 1 января по 31 декабря 2025 года формула для расчета пеней по налогам организаций изменится.

Процентная ставка пеней для организаций принимается равной:

в течение первых 30 календарных дней (включительно) просрочки исполнения обязанности по уплате налогов – 1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей в указанный период;

с 31-го дня просрочки по 90-й день (включительно) – 1/150 ключевой ставки ЦБ, действующей в указанный период;

с 91-го дня просрочки – 1/300 ключевой ставки ЦБ, действующей в указанный период.

То есть сначала будут начислять по 1/300 ставки ЦБ, потом по 1/150, а потом опять по 1/300.

Напомним, что пени надо платить в виде ЕНП.

Положительное сальдо ЕНС последовательно распределится для уплаты недоимки по НДФЛ и текущих платежей по этому налогу, затем идет недоимка по другим налогам, а потом – пени.