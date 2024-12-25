⏳ Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление и ПСФЛ

Сегодня бухгалтерам надо сдать персонифицированные сведения о физлицах за ноябрь 2024 года, а также уведомление по ЕНП.

В это уведомление входит:

НДФЛ за период с 01.12.2024 по 22.12.2024;

страховые взносы за ноябрь 2024 год.

Кроме того, до 28 декабря необходимо сдать ЕНП-уведомление на НДФЛ за период с 23.12.2024 по 31.12.2024.

Туда же войдут страховые взносы за декабрь, если они будут уплачены в декабре. Взносы за декабрь в декабрьском уведомлении – это право компании, а не ее обязанность. Можно их не платить досрочно или уплатить, но не сдавать уведомление.

Про эти два декабрьских ЕНП-уведомления мы писали тут.