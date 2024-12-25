Лекарства продолжат регистрировать в упрощенном порядке до 2027 года

Чтобы производители медицинских изделий и препаратов быстрее выводили товары на рынок, кабмин продлил упрощенный порядок регистрации медикаментов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 21 декабря 2024 года №1851, по которому до 2027 года продлят упрощенный порядок регистрации лекарств и медицинских изделий.

Участники рынка смогут в короткий срок оформить все документы, чтобы вывести медикаменты в продажу, а также избежать дефицита и перебоев с поставками в аптеки и больницы.

«Решение позволит сохранить стабильность рынка медикаментов и медицинских изделий, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций», — сказано на сайте кабмина.

Список препаратов и медицинских изделий, для регистрации которых доступен упрощенный порядок, определит специальная межведомственная комиссия. В ее составе: Минздрав, Росздравнадзор, Минпромторг, Минфин, ФАС и ФТС.