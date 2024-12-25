На «Финуслугах» появились инвестиционные монеты

Пользователи маркетплейса «Финуслуги» смогут подать заявку на покупку золотых и серебряных инвестиционных монет, но саму сделку нужно оплатить в офисе партнеров.

Маркетплейс «Финуслуги» запустил витрину с инвестиционными монетами из драгоценных металлов.

Чтобы приобрести инвестиционные монеты, нужно подать заявку на покупку, выбрать отделение, где пользователи смогут оплатить сделку. Пока что расчеты доступны только в офисе партнеров.

Сейчас пользователи могут приобрети золотые и серебряные монеты серии «Георгий Победоносец» номиналом от 3 до 200 рублей. Их стоимость варьируется от 4,5 до 301,5 тыс. рублей. Она зависит от веса драгметалла в монете и цены на сам металл. Об этом сказано на сайте «Финуслуги».

В будущем маркетплейс увеличит число дилеров инвестиционных монет и расширит продуктовую линейку.